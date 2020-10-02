Миронов призвал вернуть в России смертную казнь

Депутат Госдумы признался, что раньше и сам выступал против отмены моратория. Теперь же он убедился, что даже убийцы и насильники детей могут выйти из тюрьмы по УДО. Такое политик считает неправильным.

«За убийство детей и надругательство над детьми надо возвращать смертную казнь. И мы такую инициативу внесли», — заявил Миронов.

По его словам, смертная казнь должна применяться в отношении тех, кто покушается на жизнь ребенка.

Отмена моратория не вступит в конфликт с международным правом, считает Миронов. В 2020 году после принятия поправок главенствующую роль получила Конституция России.

Депутат также ответил тем, кто говорит о возможном допущении ошибок в судебной системе России. Первый вердикт убийце несовершеннолетнего выносит только суд присяжных. После приговор не приводится в исполнение в течение года. За это время Верховный суд в составе трех судей снова рассматривает уголовное дело и убеждается, что присяжные руководствовались фактами. Только после этого приговор приводится в исполнение.