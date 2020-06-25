Миронов предложил всегда проводить парад Победы 24 июня

«Вчера, находясь на трибуне, я подумал, наверное, имеет смысл 24 июня сделать памятным днем в календаре — не выходным, не праздничным, а именно памятным днем, потому что действительно очень важное событие было 24 июня 1945 года», — заявил Миронов.

Он пояснил, что нужно сохранить за 24 июня дату проведения парада Победы, а 9 мая лучше проводить акцию «Бессмертный полк».

В этом году из-за сложной эпидемической обстановки парад Победы 9 мая не проводили. Президент России Владимир Путин предложил перенести торжественное мероприятие в честь 75-летия Победы на 24 июня.

В этот день в 1945 году прошел первый Парад Победы. Путин назвал эту дату днем славы и триумфа.

В минувшую среду, 24 июня, по Красной площади промаршировали 15 тысяч военных, проехали 225 единиц военной техники. В небо поднялись 75 самолетов и вертолетов.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет 26 июля, в День военно-морского флота России.