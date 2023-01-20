Общество 20 января 2023, 12:20 Миронов опубликовал фото с полезным подарком от Пригожина и ЧВК «Вагнер» Лидер «Справедливой России — За правду» получил от ЧВК «Вагнер» в подарок кувалду Telegram-канал Сергея Миронова / Telegram

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов получил в подарок кувалду от петербургского бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Фото политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил Пригожина за подарок, заметив, что еще несколько лет назад, находясь в Санкт-Петербурге, осознал, насколько это полезный инструмент.

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«С его помощью все вместе мы пробьем брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение нашей страны», — написал Миронов.

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По его мнению, противники России должны осознать, что их планы не смогут претвориться в жизнь. Он добавил, что от действий, которые будут предпринимать сейчас, зависит будущее страны.

«России быть!» — заключил политик.

На рукоятке кувалды видна надпись «Миронову от ЧВК „Вагнер“, Бахмут — Соледар». Бахмут — украинское название города Артемовска. По словам Пригожина, сейчас в этом районе идут тяжелые бои. Накануне он заявил, что вагнеровцы освободили населенный пункт Клещеевка, расположенный в пригороде Артемовска.

Соледар полностью освободили вечером 12 января. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.