Общество 24 апреля 2023, 14:49 «Мираторг» уличили в рекламе табака ФАС завела дело против «Мираторг» за рекламу устройства нагревания табака Unsplash

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Торговую сеть «Мираторг» и компании группы «Бритиш Американ Тобакко» заподозрили в нарушении закона. В одном из магазинов нашли рекламу системы нагревания табака, сообщила пресс-служба ФАС России.

«На конструкциях в торговом зале магазина „Мираторг“ в Москве распространяется реклама системы нагревания табака», — уточнили в ведомстве.

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Антимонопольная служба возбудила дело за нарушение запрета рекламы табачной и никотиносодержащей продукции, устройств для ее потребления. К ответственности могут привлечь как заказчика рекламы, так и ее распространителя.

Руководитель Института терапевтических исследований и исследований в сфере здравоохранения (IFT-NORD) в Германии Райнер Хакевинкель назвал рекламу одним из важнейших факторов риска появления табачной зависимости у подростков.

Ранее в России повысили ставки акцизов на сигареты, табак для нагревания и жидкости для электронных сигарет, сообщил RT. Госдума также приняла закон о запрете продажи вейпов детям.