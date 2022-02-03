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    03 февраля 2022, 16:22

    ООН назвала Москву лучшим городом мира по качеству жизни

    Максим Зинкин

    Москва признана лучшим городом мира по уровню развития инфраструктуры и качеству жизни. Об этом свидетельствуют данные отчета экспертов ООН, они проанализировали показатели более чем 50 городов.

    ООН назвала Москву лучшим городом мира по качеству жизни

    На втором месте по этому показателю остался Лондон, а тройку замкнул Париж.

    В общем комплексном рейтинге, с учетом прочих показателей, столица России заняла третье место. Лидерство захватил Сингапур, а вторую строчку взял Торонто.

    Кроме качества жизни учитывались такие показатели, как экологическая устойчивость, продуктивность экономики, городское управление и законодательство, равенство и интеграция в жизнь общества.

    «Признание нашего города мировым лидером в качестве жизни и развитии инфраструктуры — это справедливая оценка огромных позитивных перемен, происходящих в Москве», — написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

    Он также выразил надежду, что признание со стороны ООН поможет российской столице побороться за проведение Всемирной выставки «Экспо» — 2030.