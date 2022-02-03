ООН назвала Москву лучшим городом мира по качеству жизни

Москва признана лучшим городом мира по уровню развития инфраструктуры и качеству жизни. Об этом свидетельствуют данные отчета экспертов ООН, они проанализировали показатели более чем 50 городов.

На втором месте по этому показателю остался Лондон, а тройку замкнул Париж.

В общем комплексном рейтинге, с учетом прочих показателей, столица России заняла третье место. Лидерство захватил Сингапур, а вторую строчку взял Торонто.

Кроме качества жизни учитывались такие показатели, как экологическая устойчивость, продуктивность экономики, городское управление и законодательство, равенство и интеграция в жизнь общества.

«Признание нашего города мировым лидером в качестве жизни и развитии инфраструктуры — это справедливая оценка огромных позитивных перемен, происходящих в Москве», — написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также выразил надежду, что признание со стороны ООН поможет российской столице побороться за проведение Всемирной выставки «Экспо» — 2030.