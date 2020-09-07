«Мир устал от брутальной политики». Матвиенко призвала девушек участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко выступила на всероссийском конкурсе «Лидеры России 2020». Она посетовала, что видит мало женщин среди участников.

Валентина Матвиенко отметила, что участие в конкурсе для каждого — яркая жизненная победа. Ведь на участников возлагают большие надежды.

«Лидеры России — это как раз и есть тот самый суперсовременный, эффективный скоростной социальный лифт. Он абсолютно точно помогает тем, кто готов проверить себя, на что он способен», — рассказала Матвиенко.

Политик посоветовала юным управленцам участвовать в подобных проектах, подавать заявки и пробовать свои силы.

Матвиенко внимательно изучила участников конкурса: «Все очень красивые, собранные, с умным взглядом <…>. Единственное — маловато женщин». Политик уверена, что в современном мире женщины, как и мужчины, должны принимать участие во многих важных делах: «Сейчас как никогда важно задействовать женщин к решению острых проблем».

Мир уже устал от брутальной мужской политики Валентина Матвиенко.

По ее мнению, наступает эра, где особую роль занимает женщина со свойственной ей дипломатией.

Суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» прошел на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске 6 и 7 сентября. Всего в суперфинале приняли участие 300 конкурсантов, среди которых представители 54 регионов России, а также по двое граждан Украины и Белоруссии.