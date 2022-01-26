«Мир Таймыра» открылся в Общественной палате РФ

С 26 января по 4 февраля Общественная палата Российской Федерации будет настоящей территорией Таймыра. Здесь развернулась масштабная выставка народного творчества и культуры коренных малочисленных народов Севера «Мир Таймыра».

Открытие экспозиции началось с приветствия на пяти языках коренных народов арктического полуострова и с мелодии варгана, которая с первых звуков заворожила посетителей.

«Музыка успокаивает человека и может создать удивительное ощущение присутствия», — объясняет мастер-косторез «Таймырского дома народного творчества» Алексей Чунанчар. «Как будто ты уже находишься на Таймыре, на природе, среди оленей, среди деревьев, ешь ягоду. Поэтому мы решили открыть выставку звуками варгана, ведь надо показывать, какая культура, пение и язык у наших этносов».

Выставку произведений талантливых северян подарили москвичам Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края, Экспертный центр — Проектный офис развития Арктики (ПОРА), Таймырский Дом народного творчества и компания «Норникель». Эта экспозиция стала символичной не только потому, что тесно связана с актуальными вопросами сохранения окружающей среды и десятилетием языков коренных народов, но и потому что 2022 год объявлен Президентом нашей страны Годом культурного наследия народов России.

«За каждым таким мероприятием идет большая законодательная работа», — отмечает Елена Шумилова, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. «Сегодня, например, был рассмотрен и одобрен в Совете Федерации закон по начислению пенсии по старости коренным малочисленным народам. Это новация. Для них это то, чего они ждут. И вот именно такие диалоги, именно такое взаимоотношение происходит на таких выставках. Мы становимся ближе, мы друг друга слышим, а значит, работаем на пользу тех самых коренных».

В день открытия у посетителей выставки была возможность познакомиться с уникальными работами художников и косторезов Таймыра, увидеть национальную одежду северян, а кроме того — погрузиться в таинственный мир обрядов. Специально для них в Общественной палате провели долганский обряд «Дэльберге»: участники благодарили природу и завязывали ленточки, загадывая желание.

Директор департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Михаил Кузнецов подчеркнул: «Эта выставка является очень характерным примером того, как труд людей с Таймыра можно увидеть в Москве своими глазами. Можно оценить, какую тонкую работу производят мастера, какие качественные вещи и замечательные произведения искусства делают люди на Севере, какие они талантливые творцы и художники. Все это необходимо для того, чтобы продвигать имидж северных народов не только на Таймыре, но и повсеместно, в России и за рубежом».

Также в рамках выставки организаторы анонсировали Международный Форум «Устойчивое развитие коренных народов и социальная ответственность бизнеса», который пройдет в Дудинке с 31 марта по 2 апреля 2022 года. Всех желающих пригласили на Таймыр для знакомства с краем и решения глобальных вопросов, связанных с жизнью коренных малочисленных народов Севера.