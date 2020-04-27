Мир столкнется с дефицитом пива после окончания пандемии

Пандемия коронавируса привела к падению спроса на продукцию частных пивоварен в Европе и США. Многие небольшие предприятия оказались под угрозой закрытия. При этом рост количества потребляемого алкоголя растет.

По данным издания The Wall Street Journal, остающиеся на самоизоляции люди покупают фабричное пиво в магазинах. А частные пивоварни в основном поставляли свою продукцию в пабы, на стадионы и в рестораны.

Сейчас все эти учреждения закрыты и пивоварни могут предложить своим клиентам только вариант с доставкой своей продукции на дом. Но это в итоге окажется для клиентов дороже, чем просто купить бутылку в ближайшем супермаркете.

При этом начавшийся в США карантин лишил пивоваров двух самых доходных дней в году. Карантинные меры власти страны ввели в преддверии Дня святого Патрика и первого матча мужского баскетбольного турнира первого дивизиона NCAA.

Однако от последствий пандемии не застрахованы и крупные компании. Основатель компании Bells Ларри Белл пояснил, что его бизнес живет сейчас за счет продажи пива через магазины, но в будущем ему предстоит столкнуться с утилизацией 50 тысяч кег, которые он поставил в рестораны и бары по всей стране до карантина.

По словам экспертов, даже после снятия карантинных мер, возвращения клиентов в рестораны и бары произойдет не быстро. Страх перед заражением в массовом скоплении людей еще долго даст любителям крафтового пива зайти в ресторан или паб.

Ситуация в Европе немного другая. Там возраст частных пивоварен насчитывает не одну сотню лет. Но сейчас они тоже находятся под угрозой закрытия.

По данным агентства Associated Press, жители немецкой Баварии опасаются, что лишатся своих фирменных пивных забегаловок и таверн. Отмена Октоберфеста, а также снижение туристического потока привело к тому, что пивовары начали сокращать работникам, а оставшимся снижать зарплаты.

Как пояснила генеральный секретарь Ассоциации пивоваров Германии Хольгер Эйхеле, большинство малых предприятий не переживут этот кризис. По ее словам, первыми начнут закрываться молодые стартапы, которые влезли в кредиты, чтобы открыть производство собственного пива. Дальше за ними закроются пивоварни с многовековой историей.