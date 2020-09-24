«Мир стал другим». Главред «Вечерней Москвы» рассказал о жизни печатных СМИ во время коронавируса

«В сложной ситуации угрозы коронавирусной инфекции были приняты максимально возможные меры для того, чтобы защитить сотрудников и прекратить распространение инфекции, и вместе с этим сделать это без потери качества работы», — заявил он.

О работе городских газет главред рассказал на примере «Вечерней Москвы». Издание выпускается в свет 95 лет и за эти годы ни разу не прекратило выход ни на один день, причем даже в годы Великой Отечественной войны. Во время ограничительных мер руководство газеты перевело сотрудников на удаленку. Благодаря этому соблюдался стандартный график выхода всех номеров газет без потери качества контента.

«Мы понимаем, что мир стал другим. Пандемия подтолкнула рынок к стремительному развитию новых форматов во всех сферах — интернет-магазины, сервисы доставки, подписка на мультимедийные порталы. Но традиционные медиа, как канал коммуникации, остаются актуальными», — добавил Куприянов.

По его словам, печатное слово подразумевает достоверность. А во время нестабильности читатели особенно нуждаются в проверенных данных. Важно было не запугать читателей и не «нагонять ужас страшными заголовками», отметил главный редактор. Напротив, журналисты обязаны были информировать о реальном положении дел, необходимых мерах и простых действиях для защиты себя.