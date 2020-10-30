«Мир пожароопасный»: в Госдуме призвали к толерантности после слов Нурмагомедова о Макроне

Хабиб Нурмагомедов резко высказывался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона после нескольких нападений исламистов на французов. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев на фоне этих жестких комментариев бойца призвал стороны к толерантности.

На карьере Нурмагомедова это никак не отразится. Тем более что он объявил об уходе из большого спорта. Меня беспокоит другая ситуация: все, что сейчас происходит. Меня беспокоит поведение обеих сторон. Надо быть очень толерантными друг к другу сейчас. Мир пожароопасный. Достаточно какой-то спички, чтобы загорелся всемирный пожар Дмитрий Свищев.

Депутат подчеркнул, что нужно помнить об особенностях каждого народа, религии, культуры. В первую очередь об этом не стоит забывать руководителям стран, общин, религий.

«Любое высказывание, любая карикатура могут всколыхнуть страны, религии, народы, континенты. Самое главное — не надо вмешивать сюда спорт», — подчеркнул Свищев.

По его словам, нужно наладить диалог между людьми.

Хабиб Нурмагомедов в своем посте раскритиковал Макрона и поддерживающих его позицию людей, «которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман».

В середине октября молодой человек убил французского учителя за то, что тот на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда и при этом рассказывал о свободе слова. Президент Франции назвал случившееся терактом. Также он заявил, что его страна и дальше будет отстаивать свое право на свободу и не будет отказываться от карикатур.

«Он был убит, потому что исламисты хотят забрать наше будущее. Они знают, что именно благодаря таким незаметным героям, как он, они его никогда не получат», — говорил он. Его процитировала «Газета.ru».

Спустя почти две недели еще одно жестокое нападение на мирных граждан исламистом произошло в Ницце. Жертвами преступника стали три человека.