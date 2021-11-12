Сейчас мир переживает период одних из самых серьезных изменений за всю историю человечества на фоне стремительного развития технологий. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС для научно-популярного сериала об искусственном интеллекте.

«На мой взгляд, мы сейчас переживаем одну из самых радикальных трансформаций за всю историю человечества. Ее ключевая особенность в скорости. Главное слово сегодня, которое меняет нашу с вами жизнь, — „технологии“», — приводит агентство слова Грефа.

Глава Сбербанка уточнил, что из всех технологий, которые развиваются в наши дни, основной он считает искусственный интеллект. Он подчеркнул, что ИИ, ускоряет технологический прогресс, а люди остаются прежними и не готовы к такой скорости преобразований. По словам Грефа, современная молодежь уже не испытывает страха перед перед новыми технологиями в отличие от людей старшего поколения, которым сложно адаптироваться в новом мире.

В конце октября в России появился кодекс этики искусственного интеллекта. Его подписали представители крупнейших отечественных компаний.