Общество 11 апреля 2023, 13:31 «Мир квартир»: угловые квартиры отличаются некомфортной планировкой

Читать 360tv в

Потенциальные покупатели недвижимости обращают внимание на функциональность расположения комнат в квартире в новостройке. О распространенных ошибках в планировках сообщил сайт «Мир квартир».

Отмечается, что жильцам будет некомфортно жить в доме, который отличается необычной архитектурой с различными выступами на стенах. Также неудачным выбором будут угловые квартиры — как правило, в таких помещениях неудобная планировка и неудачные видовые характеристики.

Реклама

Как сообщили«Дни.ру», не стоит приобретать вытянутую квартиру, комнаты в них будет очень сложно функционально приспособить.