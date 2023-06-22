22 июня 2023, 14:40
«Мир квартир»: стоимость комнаты в Петербурге оказалась одной из самых высоких в России
Сайт «Мир квартир» опубликовал актуальные цены на комнаты в разных городах России. Самыми высокими оказались помещения в Москве, Сочи и Петербурге. Об этом написали «Невские новости».
Так, стоимость комнат в столице составляет примерно 4,1 миллиона рублей. В Сочи аналогичное предложение начинается от 3,2 миллиона рублей, а в Петербурге — от 2,7 миллиона рублей.
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Цены на комнаты также выросли в Кирове, Новокузнецке и Магнитогорске.
Санкт-Петербург
Недвижимость
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