Общество 22 июня 2023, 14:40 «Мир квартир»: стоимость комнаты в Петербурге оказалась одной из самых высоких в России

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Сайт «Мир квартир» опубликовал актуальные цены на комнаты в разных городах России. Самыми высокими оказались помещения в Москве, Сочи и Петербурге. Об этом написали «Невские новости».

Так, стоимость комнат в столице составляет примерно 4,1 миллиона рублей. В Сочи аналогичное предложение начинается от 3,2 миллиона рублей, а в Петербурге — от 2,7 миллиона рублей.

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Цены на комнаты также выросли в Кирове, Новокузнецке и Магнитогорске.