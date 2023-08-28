Общество 28 августа 2023, 15:54 «Мир Квартир»: самые дешевые частные дома можно купить в Курганской и Кемеровской областях

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Дешевле всего покупка дачи или частного дома обойдется в Курганской области. Об этом с ссылкой на исследование аналитиков сайта «Мир Квартир» сообщили «Дни.ру».

В Курганской области стоимость частного дома начинается в среднем от 2,5 миллиона рублей. На втором месте по доступности коттеджей — Кемеровская область с ценами от 2,9 миллиона рублей. Замыкает тройку Еврейская автономная область. Там приобрести дом можно от 3,1 миллиона. При этом средняя стоимость коттеджа по России составляет около шести миллионов.

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