«Мир и стабильность». Сенатор Ольга Ковитиди рассказала об успехах Крыма за 6 лет в составе РФ

«Самое главное достижение — это мир и стабильность, которые достигнуты на сегодня в Крыму. Мы прекрасно понимаем, что Крыму никогда не простили бы нашу принадлежность к Русскому миру — достаточно посмотреть то, что сегодня происходит в Донбассе. Любые экономические достижения ничего не стоят, если они не подкреплены миром», — отметила Ольга Ковитиди.

Далее сенатор рассказала, как изменилось настроение жителей полуострова, появилось межнациональное единство. Вопрос противоречий удалось снять, и крымчане это очень ценят, по словам Ковитиди.

«Сегодня в Крыму три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский, поэтому все те проблемы, которые были у нас в украинский период, когда сталкивали лбами русских, украинцев, армян, болгар и греков с крымскими татарами, исчезли. У нас нет никаких межконфессиональных противоречий», — отметила сенатор.

Все это создает благоприятную атмосферу, благодаря которой республика двигается вперед и может решать задачи социально-экономического развития. Ольга Ковитиди добавила, что сейчас у жителей Крыма есть уверенность в завтрашнем дне.