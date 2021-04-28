Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир движется в направлении четырехдневной рабочей недели, сообщил сайт kp.ru.

«Что касается четырехдневной рабочей недели, я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении», — отметил Медведев в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».

Медведев напомнил, что во времена СССР была шестидневка. По его словам, в наши дни производительность труда меняется, происходит роботизация жизни. Также меняется социальный, экономический уклад, поэтому людям нужно больше свободного времени.