«Мир дедушки Байдена улетает». Медведев оценил предварительные итоги выборов в США | 360°

09 ноября 2022, 13:58
«Мир дедушки Байдена улетает». Медведев оценил предварительные итоги выборов в США
Зампред Совбеза РФ Медведев предрек крах «миру дедушки Байдена» после выборов в США
Первые результаты выборов в США и заявления президента Украины Владимира Зеленского об условиях для переговоров с Россией свидетельствуют, что поддержка курса Соединенных Штатов в мире становится все менее значительной. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого „гетьмана“ была большой ошибкой», — подчеркнул политик.
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В США завершились промежуточные выборы. В рамках голосования определят 435 членов палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Помимо этого, американцы избирали губернаторов 36 штатов и трех заморских территорий США.
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, не дожидаясь подведения итогов выборов, устроил вечеринку в своем поместье. Вероятно, он не сомневался в победе республиканцев. Политик также обратил внимание на нарушения в ходе голосования и призвал американцев активно протестовать против этого.
Дмитрий Медведев
Выборы в США — 2022
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