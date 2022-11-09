«Мир дедушки Байдена улетает». Медведев оценил предварительные итоги выборов в США | 360°

Общество 09 ноября 2022, 13:58 «Мир дедушки Байдена улетает». Медведев оценил предварительные итоги выборов в США Зампред Совбеза РФ Медведев предрек крах «миру дедушки Байдена» после выборов в США РИА «Новости»

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Первые результаты выборов в США и заявления президента Украины Владимира Зеленского об условиях для переговоров с Россией свидетельствуют, что поддержка курса Соединенных Штатов в мире становится все менее значительной. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого „гетьмана“ была большой ошибкой», — подчеркнул политик.

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В США завершились промежуточные выборы. В рамках голосования определят 435 членов палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Помимо этого, американцы избирали губернаторов 36 штатов и трех заморских территорий США.

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, не дожидаясь подведения итогов выборов, устроил вечеринку в своем поместье. Вероятно, он не сомневался в победе республиканцев. Политик также обратил внимание на нарушения в ходе голосования и призвал американцев активно протестовать против этого.