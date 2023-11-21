Общество 21 ноября 2023, 13:44 «Мир 24»: гибрид лимона с апельсином выращивают на юге Таджикистана

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Специалисты приступили к массовому сбору лимонов на юге Таджикистана. Сайт «Мир 24» раскрыл секрет особого аромата и вкуса цитрусовых из этой страны.

Урожай из района Джайхун пользуется большой популярностью. Плоды отличаются необычной сладостью и плотной кожурой. Объясняется это скрещиванием сорта с апельсином.

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Помимо этого, в республике тщательно подходят к сортировке лимонов — на продажу идут только лучшие плоды. Их моют и укладывают строго по размеру.