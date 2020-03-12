Минздрав: заразившиеся коронавирусом жители Подмосковья чувствуют себя нормально

Два жителя Московской области, которые привезли коронавирус из Италии и заболели им сами, чувствуют себя нормально. Врачи назвали их состояние удовлетворительным.

Заразившиеся находятся в изолированных боксах в инфекционных отделениях больниц. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

«Состояние у всех пациентов удовлетворительное. Оказывается, полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий», — добавили в ведомстве.

Сейчас врачи уже знают всех людей, с кем контактировали заболевшие. Все они сдали анализ на коронавирус и находятся на карантине под наблюдениям врачей. Всего в Московской области зарегистрировали три случая заболевания новым типом коронавируса.

В региональном Минздраве посоветовали уйти на двухнедельных карантин всем, кто вернулся из Италии, Испании, Франции, Германии, Южной Кореи, Ирана. Если появились симптомы ОРВИ, нужно остаться дома и вызвать врача.

«Воздержитесь от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой», — рекомендовали в пресс-службе ведомства.

В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией. В мире вирусом заразились более 120 тысяч человек, еще более четырех тысяч умерли. В России зарегистрировано 28 случаев.