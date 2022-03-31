Минздрав заявил о стабильных поставках лекарств в Россию

Ситуация на отечественном рынке лекарств в настоящее время стабильная, системе здравоохранения ничего не угрожает. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, написало РИА «Новости».

«Зарубежные фирмы не сообщали об отказе от поставок лекарственных препаратов по экономическим или политическим причинам», — рассказал он.

Глаголев отметил, что все зарубежные лекарства, которые относятся к категории жизненно необходимых, остались на российском рынке.

«Отдельные слова касались прекращения [поставок] безрецептурных лекарств, имеющих массу аналогов», — продолжил он.

Замминистра подчеркнул, что две трети всех препаратов в России производят местные компании. Производственных или технологических препятствий для создания альтернативы дефицитных лекарств нет.

Ранее Минздрав начал сбор данных по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах.