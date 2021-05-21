Минздрав заявил, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной

Вакцинация от коронавируса должна быть добровольным решением. Однако важно, чтобы люди понимали, что прививка защитит их здоровье. Об этом в ходе выступления на просветительском марафоне «Новое знание» сообщил заместитель министр здравоохранения РФ Олег Салагай.

«Вакцинация — это то, в отношении чего сам человек принимает решение. Нам очень важно убедить человека, мотивировать его, достучаться до его сердца, убедив, что вакцина очень важна не только с точки зрения защиты своего здоровья, но и с точки зрения защиты здоровья своих близких», — сказал он.

Салагай также добавил, что министерство ведет активную работу по вопросам вакцинации. Министр здравоохранения Михаил Мурашко каждую неделю проводит совещание с регионами.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что «санитарный щит», который создадут в России, поможет стране пройти любую эпидемию без локдауна. Обычный ритм жизни россиян тоже не изменится. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что более 10 миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса двумя компонентами препарата.