Минздрав заявил, что новый проект о показаниях к аборту не отменяет прерывание беременности по желанию

Новый проект по медицинским показаниям к аборту не отменяет возможность женщины прервать беременность по желанию. Он лишь устанавливает перечень причин, которые служат основанием для аборта на любом сроке.

Об этом РИА «Новости» рассказали в Министерстве здравоохранения.

«Новый проект приказа не отменяет прерывание беременности по желанию женщины, а содержит медицинские показания, при которых прервать беременность можно независимо от ее срока», — отметили в ведомстве.

Nation News напомнил, что Минздрав подготовил новый перечень медицинских показаний для аборта. Теперь прервать беременность можно, если у женщины диагностировали краснуху до 20 недель, активную фазу туберкулеза или ВИЧ четвертой стадии. Кроме того, аборт можно сделать, если пациентка больна шизофренией, заболеваниями центральной нервной системы или психическими расстройствами, а также если у нее выявили почечную недостаточность.

Причиной для аборта по медицинским показаниям также считается и врожденное отсутствие конечностей.Кроме того, Минздрав включил в перечень состояние физиологической незрелости беременной — например, если ей меньше 15 лет.

Решения об аборте по медицинским показаниям принимают врачи, индивидуально рассматривая каждую отдельную ситуацию. Они определяют форму и степень заболевания и высчитывают риски. В таком случае, прерывание беременности возможно на любом сроке — по желанию женщина может сделать аборт до 12 недель.