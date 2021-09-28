Минздрав заявил, что ковид уменьшает шансы забеременеть

У перенесших СОVID-19 женщин позднего репродуктивного возраста снижается возможность забеременеть. Речь, в частности, идет и об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталию Долгушину.

«Мы проанализировали данные наших пациенток, переболевших COVID-19, до болезни (по предыдущим протоколам ЭКО) и после, и увидели, что перенесенная в тяжелой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин позднего репродуктивного возраста (после 37 лет)», — рассказала Долгушина.

По ее словам, сейчас специалисты анализируют состояние эмбрионов у женщин до и после заболевания и исходы программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Эти сведения готовятся к публикации.

Она также развеяла опасения о том, что вакцинация в период подготовки к процедуре ЭКО может дать дополнительную нагрузку на иммунную систему женщин и привести к отторжению пересаженного эмбриона. Из-за этого некоторые специалисты заявляли, что делать прививку нужно, как минимум, за три месяца до процедуры.

Долгушина добавила, что вынашивать ребенка лучше спустя две-три недели после введения второго компонента вакцины, поскольку у человека сформируется полноценный иммунитет против вируса. Надолго переносить беременность не стоит, ведь иммунитет против вируса может оказаться непродолжительным.

При этом коронавирус может вызвать проблемы с зачатием у мужчин. Доктор медицинских наук, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Наталья Калинина объяснила, что в случае проблем с зачатием паре стоит обратиться к врача-андрологу.