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    02 ноября 2021, 12:31

    Минздрав захотел отложить новые правила выдачи медсправок для водителей

    Минздрав захотел перенести вступление новых правил выдачи медсправок для водителей с 1 января на 1 марта 2022 года

    Нина Петлинова

    Минздрав России может отложить вступление в силу новых правил выдачи медсправок для водителей на 1 марта 2022 года. Планировалось, что они начнут действовать с с 1 января 2022 года. Проект документа опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    Минздрав захотел отложить новые правила выдачи медсправок для водителей

    «В приказе министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» <…> в пункте 5 слова «с 1 января 2022 года» заменить словами «с 1 марта 2022 года», — сказано в документе.

    В последней версии проекта сказано, что в рамках медосвидетельствования соответствующие лабораторные исследования надо проводить только в отношении групп риска. Речь идет про водителей или кандидатов водители с клиническими признаками наркологических расстройств. Кроме того, эти исследования должны будут пройти автомобилисты, которые восстанавливают удостоверения после конца срока лишения водительских прав.

    С 22 ноября 2019 года Минздрав планировал изменить порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Из-за этого начался ажиотаж среди автомобилистов, которые опасались роста стоимости медкомиссии для получения прав. В результате люди устроили огромные очереди в наркологических и психоневрологических диспансерах, стремясь пройти осмотр до введения новых правил. Минздрав решил отложить их «с учетом обеспокоенности граждан».