Минздрав захотел отложить новые правила выдачи медсправок для водителей

Минздрав России может отложить вступление в силу новых правил выдачи медсправок для водителей на 1 марта 2022 года. Планировалось, что они начнут действовать с с 1 января 2022 года. Проект документа опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В приказе министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» <…> в пункте 5 слова «с 1 января 2022 года» заменить словами «с 1 марта 2022 года», — сказано в документе.

В последней версии проекта сказано, что в рамках медосвидетельствования соответствующие лабораторные исследования надо проводить только в отношении групп риска. Речь идет про водителей или кандидатов водители с клиническими признаками наркологических расстройств. Кроме того, эти исследования должны будут пройти автомобилисты, которые восстанавливают удостоверения после конца срока лишения водительских прав.

С 22 ноября 2019 года Минздрав планировал изменить порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Из-за этого начался ажиотаж среди автомобилистов, которые опасались роста стоимости медкомиссии для получения прав. В результате люди устроили огромные очереди в наркологических и психоневрологических диспансерах, стремясь пройти осмотр до введения новых правил. Минздрав решил отложить их «с учетом обеспокоенности граждан».