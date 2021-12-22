Минздрав: внесение вакцинации подростков в календарь прививок не сделало ее обязательной

Вакцинацию подростков от 12 до 17 лет от коронавируса включили в календарь профилактических прививок, но это не означает, что она является обязательной. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Он напомнил, что по закону прививки детям можно сделать только при добровольном письменном согласии их родителей или законных представителей, сообщил «Интерфакс».

«Внесение вакцинации подростков <…> от новой коронавирусной инфекции в календарь <…> ни в коем случае не делает прививку обязательной для этой возрастной группы», — подчеркнул Кузнецов.

Вакцинацию от коронавируса включили в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям накануне. Согласно документу, люди старше 60 лет, медработники, сотрудники соцобслуживания и образования, россияне с хроническими заболеваниями и жители городов-миллионников входят в приоритет первого уровня для обязательной вакцинации.

Вакцинация подростков от коронавируса проводится добровольно. Сделать прививку можно будет после письменного заявления одного из родителей.