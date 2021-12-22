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    22 декабря 2021, 13:00

    Минздрав: внесение вакцинации подростков в календарь прививок не сделало ее обязательной

    Ольга Назаркина

    Вакцинацию подростков от 12 до 17 лет от коронавируса включили в календарь профилактических прививок, но это не означает, что она является обязательной. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

    Минздрав: внесение вакцинации подростков в календарь прививок не сделало ее обязательной

    Он напомнил, что по закону прививки детям можно сделать только при добровольном письменном согласии их родителей или законных представителей, сообщил «Интерфакс».

    «Внесение вакцинации подростков <…> от новой коронавирусной инфекции в календарь <…> ни в коем случае не делает прививку обязательной для этой возрастной группы», — подчеркнул Кузнецов.

    Вакцинацию от коронавируса включили в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям накануне. Согласно документу, люди старше 60 лет, медработники, сотрудники соцобслуживания и образования, россияне с хроническими заболеваниями и жители городов-миллионников входят в приоритет первого уровня для обязательной вакцинации.

    Вакцинация подростков от коронавируса проводится добровольно. Сделать прививку можно будет после письменного заявления одного из родителей.