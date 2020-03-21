Минздрав велел зарегистрировать всех медработников России за два дня

Минздрав решил посчитать всех врачей и медсестер России на фоне пандемии коронавируса. Ведомство поручило руководству медучреждений зарегистрировать своих работников в «Единой системе идентификации» на портале госуслуг и на своем сайте.

Как сообщил РБК со ссылкой на телеграмму за подписью заместителя министра здравоохранения России Павла Пугачева, распоряжение разослали 18 марта. На все про все выделили два дня.

«Эта телеграмма действительно была, мы актуализировали сведения о своих врачах. Это делается для того, чтобы четко понимать, сколько медицинских работников существует», — рассказал РБК руководитель Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Яновский.

Об этом поручении Минздрава рассказали и в сети клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом». Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил, что это распоряжение направлено на то, чтобы подключить к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) все медицинские организации.

Это уже давно нужно было сделать, однако воз и ныне там. По словам Кузнецова, до рассылки этой телеграммы в реестре значились только 15 тысяч медучреждений и профильных организаций.