Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило временные рекомендации о порядке проведения вакцинации населения против коронавируса. Документы направлены в регионы.

В рекомендациях сказано, что после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.

Прививать и ревакцинировать людей, по совету Минздрава, можно любым зарегистрированным в России препаратом. Перед вакцинацией россиянам не нужно сдавать анализ на антитела, чтобы не отставать от графика.

«Важно следовать графику независимо от их количества», — говорится в рекомендациях ведомства.

Также при выявлении при первичной вакцинации серьезных нежелательных явлений ревакцинироваться можно другим препаратом.

Ранее сайт по поиску работы Superjob опубликовал результаты исследования, согласно которым большинство привитых россиян согласны ревакцинироваться от коронавируса.

Роспотребнадзор рассказал, что после вакцинации человеку нельзя посещать сауну и нагружать организм спортивными тренировками первые три дня. Иммунитет к вирусу привитый получает в среднем на 35–42 день, в это время необходимо особенно беречь себя, чтобы не заразиться коронавирусом. В случае повышения температуры после инъекции вакциной от коронавируса нужно принять жаропонижающее.