Общество 21 декабря 2022, 16:31 Минздрав утвердил форму бланка для покупки рецептурных препаратов в режиме онлайн

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Министерство здравоохранения утвердило бланк для покупки лекарств, выписанных по рецепту, в режиме онлайн. Об этом написала «Парламентская газета» со ссылкой на официальный портал правовых нормативных актов.

В бланке нужно будет указывать ФИО получателя, телефон и адрес доставки, код интернет-заказа, полное описание лекарства, его стоимость и реквизиты аптеки.

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Приказ Минздрава вступит в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2026 года.

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При получении лекарства покупатель должен будет оставить подпись, тем самым подтверждая, что не имеет претензий ни к аптеке, ни к курьеру, который доставил заказ.

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