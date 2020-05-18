Минздрав уточнил, как будут платить работающим с COVID-19 медикам

В Минздраве объяснили, как будут осуществляться выплаты медикам, которые работают в непосредственном контакте с больными COVID-19. Отсчет начислений по ним начнется с 12 апреля.

Региональные органы здравоохранения получили письмо от замглавы министерства Татьяны Семеновой, сообщил сайт РБК со ссылкой на документ. В нем указано, что стимулирующая выплата положена работникам стационаров, спецбригад скорой и их водителям. К последней категории относятся и сотрудники транспортных организаций.

Деньги единовременно выплатят в полном размере. Количество смен или часов, если сотрудник работал по установленному графику, на ее размер не влияет. Доплата положена всем медикам, которые оказывают помощь заразившимся, вне зависимости от их должности.

Больницы будут самостоятельно устанавливать список структурных подразделений, работая в которых, люди имеют право на получение выплаты.

При расчете доплаты за работу с больными COVID-19 учитываются действующие коэффициенты. Например, районные или за работу в высокогорных районах. Применяются и процентные надбавки за стаж работы в особых климатических зонах.

Отсчет начислений начинается с 12 апреля. Выплаты должны поступить медицинским работникам в сроки выдачи зарплаты.

Президент РФ Владимир Путин еще в начале апреля поручил установить специалистам, непосредственно работающим с коронавирусными пациентами, дополнительные выплаты на три месяца. Врачам доплатят 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу — 50 тысяч, младшему — 25 тысяч рублей. Врачам скорой положена выплата в размере 50 тысяч, фельдшеры, медсестры и водители должны получить по 25 тысяч рублей за каждый месяц. Стимулирующие выплаты не будут облагать налогом на доход физических лиц.