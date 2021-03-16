Минздрав Украины назвал вакцину от AstraZeneca абсолютно безопасной

На Украине отказались признать проблемы с вакциной от коронавируса от компании AstraZeneca. Глава украинского Минздрава Максим Степанов рассказал, что этим препаратом привились его родители, и назвал его абсолютно безопасным.

«Я не вижу никаких, никаких проблем, тут не о чем говорить. <…> Я человек, который сделал прививку этой вакциной своим маме и папе. Какое еще требуется подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной?» — заявил Степанов в эфире телеканала ICTV.

По его словам, в некоторых европейских странах остановили использование этой вакцины, чтобы просто понять нет ли связи между ней и тромбозом.

Вакцинация препаратом от AstraZeneca началась на Украине в конце февраля. Прививку уже сделал украинский президент Владимир Зеленский. Несколько стран Европы, в числе которых Нидерланды, Норвегия, Дания, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва, Германия, Франция и Италия, приостановили использование вакцины на фоне того, что у некоторых пациентов после укола этим препаратом развилась тромбоэмболия. Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проводит расследование и выясняет, есть ли связь между вакциной и закупоркой сосудов.