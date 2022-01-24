Минздрав Тверской области не стал комментировать видео с «ожившим трупом» в морге

Минздрав Тверской области не стал комментировать «оживший труп» в одном из моргов, который якобы находится в регионе. Видео с таким содержанием разошлось в социальных сетях, но в ведомстве сочли, что это шутка или фейк.

На видеозаписи видно, как неизвестный мужчина медленно избавляется от покрывала на столе в морге и постепенно встает с него, постоянно оборачиваясь по сторонам.

От официальных комментариев на данный момент в Минздраве воздержались. Также в ведомстве добавили, что из другого СМИ к ним поступил запрос с таким же видео, но с другой подписью внизу, ГКБ-13.