Вакцину «Спутник V» одобрили в Турции

Министерство здравоохранения Турции одобрило вакцину «Спутник V» для экстренного применения в стране. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Турция стала 63-й страной, которая выдала разрешение на использование российского препарата от коронавируса.

В Российском фонде прямых инвестиций отметили, что регистрация вакцины «Спутник V» прошла по ускоренной процедуре.

«С начала пандемии Россия и Турция активно сотрудничали для совместной борьбы с коронавирусом. РФПИ приветствует решение Министерства здравоохранения Турции одобрить применение вакцины „Спутник V“», — заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Пресс-служба РФПИ отметила, что ранее удалось договориться с турецкой фармацевтической компанией Viscoran İlac о запуске производства «Спутника V» на мощностях ее предприятий.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что первые поставки российской вакцины от коронавируса начнутся в мае. Всего страна получит 50 миллионов доз вакцины. Слова министра привело агентство Anadolu.

Российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Ее создали в Институте имени Гамалеи. В основе препарата лежат два аденовируса, которые выступают векторами — переносчиками генетической информации белка коронавируса SARS-CoV-2. При проникновении в организм иммунная система реагирует на части чужеродного белка и формирует антитела.