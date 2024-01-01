01 января 2024, 21:01
Минздрав сообщил о состоянии переведенных из Белгорода в Москву пострадавших
Минздрав: состояние эвакуированных из Белгорода в Москву стабильное
Состояние эвакуированных в Москву пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду стабильное. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава России сообщило РИА «Новости».
«В тяжелом состоянии находятся 20 пациентов, в том числе четыре ребенка, пять пациентов, в том числе два ребенка — в состоянии средней степени тяжести», — указали в ведомстве.
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Все пациенты прошли необходимые диагностические мероприятия, врачи проводят оперативные вмешательства. Всю медицинскую помощь оказывают в полном объеме.
Сейчас на стационарном лечении в больницах Белгорода находятся более 40 человек, среди них шесть детей. Специалисты провели очные консультации 84 человек.
Украинские военные запустили ракеты по центру Белгорода в субботу, 30 декабря. Жертвами обстрела стали 25 мирных жителей. Ранения получили более 100 человек, среди которых оказались дети.
Минздрав
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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