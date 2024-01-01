Общество 01 января 2024, 21:01 Минздрав сообщил о состоянии переведенных из Белгорода в Москву пострадавших Минздрав: состояние эвакуированных из Белгорода в Москву стабильное РИА «Новости»

Читать 360tv в

Состояние эвакуированных в Москву пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду стабильное. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава России сообщило РИА «Новости».

«В тяжелом состоянии находятся 20 пациентов, в том числе четыре ребенка, пять пациентов, в том числе два ребенка — в состоянии средней степени тяжести», — указали в ведомстве.

Реклама

Все пациенты прошли необходимые диагностические мероприятия, врачи проводят оперативные вмешательства. Всю медицинскую помощь оказывают в полном объеме.

Сейчас на стационарном лечении в больницах Белгорода находятся более 40 человек, среди них шесть детей. Специалисты провели очные консультации 84 человек.

Украинские военные запустили ракеты по центру Белгорода в субботу, 30 декабря. Жертвами обстрела стали 25 мирных жителей. Ранения получили более 100 человек, среди которых оказались дети.