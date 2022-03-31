Минздрав сообщил, что ребенок из расстрелянного ВСУ дома в Донецке впал в кому

Полуторагодовалая девочка, которая попала в больницу из-за обстрела одного из домов Донецка в микрорайоне Текстильщик, впала в кому. Об этом сообщил представитель Минздрава ДНР.

Речь идет об обстреле ВФУ дома № 8 на улице Пинтера. Ребенок, который пострадал во время обстрела, сейчас находится в коме.

«Прооперировать ребенка из-за этого пока не могут. У ребенка травма черепа. Девочку подключили к аппарату ИВЛ», — сообщил ДАН.

Маму ребенка также доставили в больницу. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у нее нарушение зрительного контакта, возможно, женщина потеряла зрение.

О том, что украинские силы обстреляли Донецк, стало известно 30 марта. Снаряды попали в жилые дома в микрорайоне Текстильщик. В результате случившегося один человек погиб, четверо мирных жителей получили ранения. Остальных жильцов дома удалось достать из-под завалов, их поселили в профилактории соседнего жилого массива.