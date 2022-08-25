Медицинскую помощь по ОМС для неработающих россиян предложили сделать доступнее

В Минздраве РФ предложили внести поправки в федеральный закон о размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающего населения. Об этом написала «Парламентская газета».

Сейчас тариф страхового взноса для пенсионеров, детей и других неработающих россиян рассчитывается по специальной формуле. Специалисты умножают общий, установленный федеральным законом, тариф в размере 18 864,6 рубля на коэффициент дифференциации и коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг.

В поправках к закону предлагается при расчете последнего показателя учитывать не только прогнозный темп прироста индекса потребительских цен, но и интенсивность роста среднемесячной зарплаты работников организаций в предшествующем календарном году.

По словам члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам доктор медицинских наук Айрата Фаррахова, очень важно с помощью специальных формул балансировать тариф на взносы, поскольку средства, которые поступают в Фонд обязательного медицинского страхования, являются источником финансового обеспечения программы ОМС.