Минздрав Сахалина пояснил переделку туалетов под инфекционку

На Сахалине неоднозначно истолковали ремонт в одной из больниц. СМИ написали, что в хирургии туалеты переделают под инфекционное отделение. Последнее действительно находится в аварийном состоянии.

Ремонтные работы начались в Макаровской центральной районной больнице, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения. Инфекционное отделение из-за признания аварийным перенесли в основной корпус медицинского учреждения, руководствуясь предписанием суда.

«В связи с этим обстоятельством и было принято решение о его перемещении в основной корпус районной больницы», — пояснили в Минздраве. Ремонт рассчитывают закончить в конце августа 2020 года.

В министерстве подчеркнули, что инфекционное отделение изолируют от других подразделений больницы. Для этого создадут все необходимые условия: появится отдельный вход, часть стен демонтируют, сократят количество хозяйственных помещений, санитарных комнат и ординаторских.

«На их месте появятся боксированные палаты, в каждой из них предусмотрены отдельный санузел и душ», — заметили в ведомстве. Для отделения собираются купить и новую мебель.

Из-за перемещения инфекционного отделения режим работы других подразделений ЦРБ не изменится. Прежними останутся коечный фонд и штатное расписание.

Здание Макаровской районной больнице 1969 года постройки.

Интерес к стационару привлекла публикация Regnum. Издание со ссылкой на местных жителей сообщило, что 21 мая туалеты хирургии переоборудуют под помещение для инфекционного отделения. Под детское, отмечалось в статье, переделают туалет терапии.