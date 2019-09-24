Минздрав: россияне стали жить почти на 8 лет дольше

Минздрав предложит бесплатно выдавать выписанные врачом препараты Подробнее

«С 2000 года за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года — почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение», — произнесла министр здравоохранения России.

По словам Скворцовой, удалось в пять раз снизить показатели материнской смертности. Младенческая смертность также уменьшилась — в 3,6 раза.

«Отдельные мероприятия мы проводили по туберкулезу: смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза», — сделала акцент глава минздрава.

Вероника Скворцова также отметила, что среди всех слоев населения сократилось потребление алкоголя и табака. Но недостатки все еще остаются.

«Мы с ними боремся, это и есть залог того, что мы и дальше будем двигаться поступательно», — подчеркнула министр.

В беседе с «Интерфаксом» Скворцова отметила, что Россия является признанным в мире лидером по борьбе с неинфекционными заболеваниями и с туберкулезом.