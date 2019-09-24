  • Минздрав: россияне стали жить почти на 8 лет дольше

    24 сентября 2019, 00:37

    Светлана Степанова

    Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе сессии Генассамблеи ООН сообщила об увеличении почти на восемь лет продолжительности жизни граждан РФ. Этот показатель был достигнут за последние 20 лет. Подробности опубликовал «Интерфакс».
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    «С 2000 года за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года — почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение», — произнесла министр здравоохранения России.

    По словам Скворцовой, удалось в пять раз снизить показатели материнской смертности. Младенческая смертность также уменьшилась — в 3,6 раза.

    «Отдельные мероприятия мы проводили по туберкулезу: смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза», — сделала акцент глава минздрава.

    Вероника Скворцова также отметила, что среди всех слоев населения сократилось потребление алкоголя и табака. Но недостатки все еще остаются.

    «Мы с ними боремся, это и есть залог того, что мы и дальше будем двигаться поступательно», — подчеркнула министр.

    В беседе с «Интерфаксом» Скворцова отметила, что Россия является признанным в мире лидером по борьбе с неинфекционными заболеваниями и с туберкулезом.