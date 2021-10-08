Минздрав России опроверг заявление посла ЕС о документах по COVID-сертификатам

Минздрав России выступил с опровержением посла Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона не предоставила Еврокомиссии документы, которые необходимы для взаимного признания COVID-сертификатов. Об этом написал РБК.

В министерстве рассказали, что отправили документацию и уже получили подтверждение о ее получении европейскими представителями.

«По итогам консультаций Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», — заявили в Минздраве РФ.

Представители ведомства добавили, что сейчас согласовываются детали визита специалистов Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в Россию. Они посетят страну в рамках процедуры сертификации вакцины «Спутник V». Эксперты могут приехать уже в декабре.

Ранее Маркуса Эдерер заявил, что Евросоюз еще в июле предоставил российскому Минздраву всю нужную информацию и требования, но ведомство, по его словам, якобы так и не подготовило документацию для отправки в Еврокомиссию.