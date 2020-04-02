Минздрав РФ прокомментировал закрытие Лечебно-реабилитационного центра
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал «Ридусу», что будет с онкобольными пациентами после закрытия Лечебно-реабилитационного центра.
По словам Кузнецова, с шестого апреля ЛРЦ перепрофилируется для лечения людей с коронавирусом. Пациентов центра, которым необходимо продолжить лечение, переведут в другие стационары.
Речь идет о людях, нуждающихся в непрерывной терапии и находящихся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. Их перенаправят в другие медучреждения с действующими историями болезни.
«Прежде всего в профильные медицинские центры, НМИЦ радиологии институт Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина», — перечислил собеседник издания.