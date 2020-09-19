Минздрав РФ оценил идею обязательной вакцинации туристов от коронавируса
«Если у нас появятся эффективные средства специфической профилактики, вакцины, то это будет разумная мера, поскольку специфическая профилактика, вакцинопрофилатика — это самая эффективная мера защиты», — приводит слова Чуланова ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что вакцины от коронавируса уже на подходе. Туристов вполне возможно могут обязать делать прививки перед путешествием. Все будет зависеть от эпидемической ситуации в целом и от решения стран.
Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что вакцинация от коронавируса может стать дополнением к паспорту и визе во время международных путешествий.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее создали в центре имени Гамалеи. Сейчас препарат проходит третью стадию тестирования на безопасность и эффективность. В испытаниях примут участие 40 тысяч добровольцев. Они будут вести дневник здоровья.