Минздрав РФ оценил идею обязательной вакцинации туристов от коронавируса

Обязательные прививки от коронавируса для международных путешествий — это разумная мера. Все зависит от дальнейшего развития эпидемической ситуации. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

«Если у нас появятся эффективные средства специфической профилактики, вакцины, то это будет разумная мера, поскольку специфическая профилактика, вакцинопрофилатика — это самая эффективная мера защиты», — приводит слова Чуланова ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что вакцины от коронавируса уже на подходе. Туристов вполне возможно могут обязать делать прививки перед путешествием. Все будет зависеть от эпидемической ситуации в целом и от решения стран.

Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что вакцинация от коронавируса может стать дополнением к паспорту и визе во время международных путешествий.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее создали в центре имени Гамалеи. Сейчас препарат проходит третью стадию тестирования на безопасность и эффективность. В испытаниях примут участие 40 тысяч добровольцев. Они будут вести дневник здоровья.