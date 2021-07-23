Минздрав рекомендовал все российские вакцины от коронавируса для повторной прививки

Все российские вакцины от коронавируса подходят для повторной прививки. Особенно хорошо себя зарекомендовал «Спутник Лайт». Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» российского общества «Знание».

«Все [российские] вакцины [от коронавируса] могут использоваться для повторной вакцинации», — приводит ТАСС слова главы Минздрава.

Мурашко отметил, что лучше всех для ревакцинации подходит препарат «Спутник Лайт». Первые партии этой вакцины, по словам министра, на этой неделе начали поступать в регионы. Он заверил, что производство однокомпонентного «Спутника» будут наращивать. Ранее Мурашко анонсировал публикацию итогов испытаний «Спутника V». По его словам, специалисты подготовят результаты исследования в течение двух месяцев.

Масштабная прививочная кампания началась в России в декабре 2020 года. Первый компонент вакцины уже получили 33,6 миллиона человек. Темп вакцинации вырос, когда регионы начали вводить новые ковидные ограничения после вспышки коронавируса в начале лета.