Минздрав рекомендовал студентам привиться от коронавируса до середины июля

Российских студентов призвали вакцинироваться от коронавируса до начала учебного года, лучше — до середины июля. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Студентам обязательно необходимо вакцинироваться. Перед началом учебного сезона важно, чтоб все студенты прошли вакцинацию. Мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля», — сказал министр. Его процитировало РИА «Новости».

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной. В связи с этим власти ряда регионов приняли решение об обязательной вакцинации отдельных групп людей. Среди субъектов, где требуется вакцинация, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская область.

Находящийся в столице Финансовый университет заявил, что будет заселять в общежития только студентов, сделавших прививки. Вакцинироваться надо до 25 августа и предоставить сертификаты или медицинский отвод администрации общежитий. За вакцинацию выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Ситуация действительно тревожная, и хочется надеяться, что все граждане России проникнутся социальной ответственностью, заботой о своем здоровье, о здоровье окружающих, близких», — сказала она. Ее процитировала газета «Известия».

Матвиенко добавила, что сделавшие прививку вносят свой вклад в общую безопасность страны. Она напомнила, что для вакцинации созданы все необходимые условия.