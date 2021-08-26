Минздрав рекомендовал беременным прививаться от коронавируса после 22-й недели

В Министерстве здравоохранения России рассказали, что беременным женщинам можно сделать прививку от коронавируса после 22-й недели беременности. Вакцинация разрешена препаратом «Спутник V».

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Натальи Долгушиной.

«В России к применению во время беременности в настоящее время разрешена вакцина „Гам-КОВИД-Вак“ („Спутник V“). Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22-х недель», — рассказала Долгушина.

Главный внештатный специалист Минздрава напомнила, что COVID-19 для беременных опасен. Он может привести к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности. Особенно опасен коронавирус для женщин, которые находятся в группе риска: с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями печени и почек.

Вакцинация, по словам специалиста, поможет предотвратить тяжелую форму заболевания.

Долгушина отметила, что лучше вакцинироваться на этапе планирования беременности. Однако если этого не произошло, то прививку следует сделать во время беременности.