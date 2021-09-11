Минздрав развенчал миф о России, как о самой пьющей стране

Россия — не самая пьющая страна, заявили Минздраве. По данным ведомства, потребление алкоголя в РФ за последние 10 лет снизилось почти на половину.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Он добавил, что легенда об алкозависимости россиян не имеет исторических оснований.

«Если в 2008 году в нашей стране потреблялось где-то 15,7 литров на человека, то статистика за 2019 год составляет примерно 9,1 литра. Это практически в два раза. Алкоголь потребляют больше мужчины», — сказал он.

Сотрудник министерства напомнил, что с прошлого века, в 14-17-х годах потребление алкоголя в России составляло примерно 0,8 абсолютного алкоголя на человека. Этот показатель был одним из самых низких в Европе.

Главный нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн ранее заявил, что женщинам нельзя пить алкоголь. Он пояснил, что в женском организме низкий уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь. Эксперт добавил, что если часто выпивать, то это приведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности.