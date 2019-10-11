Минздрав рассказал, в каком российском регионе больше всего алкоголиков

Наибольшее число людей, страдающих от алкогольной зависимости, живет в Чукотском автономном округе. Там на десять тысяч жителей приходится 29 любителей выпить.

На втором месте антирейтинга оказалась Якутия. Там из десяти тысяч человек — 23 местных жителя борются с этой зависимостью. Бронзу получил Ненецкий автономный округ. Там из такой же выборки людей — 20 человек не могут самостоятельно отказаться от выпивки.

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При этом такой же диагноз врачи поставили каждому десятому жителю Башкирии, Пермского края, Пензенской области и Татарстана. Спиртным злоупотребляют в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, а также в Республике Тыва, в Коми и Хабаровском крае. Об этом сообщил РБК со ссылкой на статистические данные Минздрава.

Издание уточнило, что в прошлом году из-за проблем с алкоголем к врачам обратились более двух миллионов россиян. При этом диагноз «алкогольный психоз» и «алкоголизм» впервые в 2018 году получили свыше 75 тысяч человек.

Однако есть и хорошие новости. Число людей, которые находятся под наблюдением наркологов из-за проблем с алкоголем, каждый год снижается. Так, употребление спиртных напитков в России с 2003 по 2016 год уменьшилось на 43%. Об этом в начале октября сообщила Всемирная организация здравоохранения.