Минздрав рассказал подробности пожара в ярославской больнице

В результате задымления одной из больниц Ярославля пострадавших нет. Пациенты были оперативно эвакуированы.

Задымление в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы № 3 произошло вечером 27 августа. В здании в этот момент находились 90 человек с COVID-19 и 17 человек персонала. До приезда пожарных сотрудники больницы успели эвакуировать 76 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«В пятницу вечером в одном из отделений клинической больницы № 3 города Ярославль было обнаружено задымление, пациенты были своевременно эвакуированы, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Глава департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов уточнил, что возгорание произошло в красной зоне, где лежат больные с подтвержденным коронавирусом. Сейчас больница работает в штатном режиме. Семь пациентов перевели в другую больницу.

В момент задымления, по словам Тубашова, в больнице лежали 80 пациентов в обычных палатах и 11 в реанимации. Возгорание возникло в палате, где нет аппаратов ИВЛ. Но она находится по соседству с реанимацией.

«ИВЛ не отключались абсолютно точно, подача кислорода не прекращалась», — подчеркнул Тубашов.

В Минздраве также опровергли информацию, что во время задымления умер один из пациентов. Его смерть, по сообщению ведомства, наступила до происшествия.