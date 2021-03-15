Минздрав рассказал о состоянии отравившихся на турбазе в Подмосковье подростков

Семь отравившихся на турбазе в Кратове подростков находятся в состоянии средней степени тяжести. Два человека — в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил Минздрав Московской области.

«Со спортивной базы в Раменском в медицинские организации Московской области были госпитализированы девять подростков: семь находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные два — в удовлетворительном. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что подростков с отравлением привезли с турбазы в больницы Воскресенска, Дмитрова и городского округа Богородский. По предварительным данным, с жалобами на плохое самочувствие обратились дети в возрасте от 14 до 16 лет. Прокуратура региона организовала проверку после случившегося.

Сотрудники надзорного ведомства оценят, как организация, которая кормила детей, соблюдала требования федерального закона. Пока точной информации о причинах отравления подростков нет.