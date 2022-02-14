Минздрав рассказал о состоянии госпитализированного с ковидом Жириновского

Врачи Центральной клинической больницы оценили состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского как стабильное. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что политик проходит лечение от коронавирусной инфекции.

«Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь», — заявили в Минздраве.

РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник уточнило, что о выходе из больницы лидера ЛДПР говорить рано.

«Нет, пока о выписке не может быть речи», — заявил собеседник агентства.

Владимир Жириновский попал в больницу в начале февраля. Врачи диагностировали у политика коронавирусную инфекцию. В пресс-службе партии отметили, что состояние лидера стабильное.