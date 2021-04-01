Минздрав рассказал, как бесплатно восстановиться после COVID-19

Россияне могут бесплатно воспользоваться услугами санаториев после перенесенного COVID-19. Для этого нудно получить направление у врача.

Главный реабилитолог Министерства здравоохранения России Галина Иванова назвала россиянам способ бесплатно восстановиться после COVID-19. Поправить здоровье поможет поездка в санаторий, которые «еще не похоронили лечебный подход к применению природных факторов».

Если в санатории, по словам Ивановой, есть отделение медицинской реабилитации, то врач может направить пациента на бесплатное восстановление после болезни.

«Если он едет на санаторно-курортное лечение или просто купил путевку в санаторий самостоятельно, то это платно», — пояснила она.

В России около 23 санаториев предоставляет такие услуги. Они находятся в Московской области, в Башкортостане, в Чувашии, в Северо-Западном федеральном округе и на территории Сибири.

Иванова отметила, что санатории принимают пациентов, у которых остались легкие последствия от болезни, чтобы закрепить результат лечения. У человека, у которого остались тяжелые последствия после COVID-19, не примут в учреждениях, ему нужно пройти полный курс реабилитации в стационаре.