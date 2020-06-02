Минздрав рассказал, что нужно для возврата в привычное русло после эпидемии

Россия вернется к привычному руслу жизни, когда ситуацией с коронавирусом удастся управлять с помощью лекарств. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам министра, приоритетом для управления ситуацией с коронавирусом сейчас является поиск фармацевтического компонента.

«Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернемся в наше привычное русло», — сказал Мурашко на онлайн-конгрессе «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний», его цитирует РИА «Новости».

На прошлой неделе Минздрав одобрил противогриппозный препарат «Фавипиравир» для лечения коронавируса. Он получил торговое название «Авифавир». По словам создателей препарата, его использование позволяет ускорить лечение в два раза.

По информации на 1 июня, в России выявили больше 423 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли пять тысяч пациентов.

Власти России считают, что пик эпидемии коронавируса можно считать пройденным.